Sanchez, niente semifinale! Shakhtar? Doppia speranza Conte – Sky

Andrea Paventi, in collegamento dalla Germania, ha parlato delle condizioni fisiche di Sanchez (QUI il report medico dell’Inter) e su cosa punteranno i nerazzurri per raggiungere la finale di Europa League

ATTESA – Queste le parole di Paventi a “Sky Sport 24”: «Per la semifinale Sanchez è out. Mi sembra comunque difficile vederlo in campo anche per l’eventuale finale. Verrà rivalutato nei prossimi giorni, ma potrebbe andare al massimo in panchina. Vedremo come evolverà la cosa. Tocca quindi alla coppa gol Lautaro Martinez-Lukaku trascinare i nerazzurri in finale. Serve l’intesa della prima parte di stagione. Lo Shakhtar è in condizione in avanti, ma dietro possono lasciare spazi».