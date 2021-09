Sanchez, momento difficile ma si intravede la luce: «Finalmente insieme!»

Sanchez ha avuto un inizio di stagione tormentato a causa di un infortunio che finora lo ha tenuto lontano dall’Inter e anche dal Cile. L’attaccante nerazzurro, che sembra sulla via del recupero (vedi articolo), sta ricominciando a vedere la luce. Di seguito il suo messaggio su Instagram

INSIEME – Alexis Sanchez, dopo un inizio di stagione tormentato a causa di un infortunio che purtroppo non dà molte certezze, sta ricominciando piano piano a riprendersi l’Inter. L’attaccante cileno, che Simone Inzaghi non potrà ancora avere a disposizione per la sfida con la Sampdoria, su Instagram esprime tutta la gioia di poter lavorare ad Appiano Gentile: “Finalmente insieme”, scrive l’ex Barcellona.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alexis Sanchez (@alexis_officia1)