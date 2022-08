Sanchez-Marsiglia più che probabile ma con l’Inter 2 tentativi a vuoto − Sky

Si continua a trattare in merito alla separazione tra Sanchez e l’Inter. Il giocatore andrà al Marsiglia ma l’accordo con i nerazzurri ancora non è stato trovato

AL TERZO? − Ore calde per il futuro di Alexis Sanchez. Il cileno è sempre più lontano dall’Inter tant’è che dalla Francia parlano già di un accordo raggiunto col Marsiglia (vedi articolo). Se la destinazione OM sembra quasi praticamente chiara, c’è ancora da risolvere qualcosa con l’Inter. Ieri sera, l’attaccante cileno ha parlato in merito alla possibile separazione con i nerazzurri (vedi articolo) ma secondo Sky Sport serve ancora un po’ di tempo. Dopo due incontri con l’agente, l’accordo sulla risoluzione non è ancora stato trovato. Si continua a trattare in vista della fumata bianca.