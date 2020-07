Sanchez, dal Manchester United no a prestito: solo trasferimento – Sky

Secondo l’inglese “Sky Sports”, il Manchester United non ha intenzione di prolungare i prestiti di Sanchez e Smalling a Inter e Roma. L’unico modo per prolungare la permanenza dei giocatori è solo un trasferimento definitivo.

Il Manchester United non ha intenzione di prolungare i prestiti di Alexis Sanchez e Chris Smalling all’Inter e alla Roma oltre il 6 agosto, anche se la società inglese vorrebbe trovare un accordo per un trasferimento definitivo con entrambi i giocatori. I Red Devils potrebbero incontrare entrambe le squadre in Europa League: i giallorossi in un’eventuale semifinale, i nerazzurri in finale. Questo è uno dei motivi della decisione del club di Manchester di non allungare i prestiti, dal momento che potrebbe trovarsi i propri giocatori contro. Ma tutto cambierebbe, chiaramente, in caso di trasferimenti definitivi.

