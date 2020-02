Sanchez la spunta su Eriksen, occasione derby: la probabile Inter – CdS

Quale sarà la formazione dell’Inter nel derby di questa sera? Se i dubbi sulla presenza o meno di Handanovic sono ormai risolti (QUI le ultime). Restano quelli in difesa e soprattutto su chi tra Eriksen e Sanchez affiancherà Lukaku

SCELTE – Secondo quanto riportato dal “Corriere dello Sport”, ieri Antonio Conte nell’allenamento di rifinitura è tornato al suo 3-5-2 dopo aver provato il 3-5-1-1 venerdì. Normalmente il tecnico nerazzurro manda in campo l’ultima fortmazione provata, quindi a vincere il ballottaggio come spalla di Romelu Lukaku dovrebbe essere Alexis Sanchez con Christian Eriksen in panchina. In difesa spazio all’esperienza di Diego Godin con Antonio Candreva sulla destra per cercare di fermare Theo Hernandez. Ecco la probabile formazione dell’Inter: