Sanchez, ipotesi risoluzione con l’Inter a gennaio. Vidal via a giugno – SM

Alexis Sanchez potrebbe presto lasciare l’Inter. Secondo SportMediaset, infatti, a gennaio potrebbe arrivare la risoluzione di contratto con l’Inter. Vidal, invece, dovrebbe salutare a fine stagione

RISOLUZIONE – L’avventura di Alexis Sanchez all‘Inter potrebbe presto volgere al termine. Il cileno, che ha manifestato un certo disappunto per lo scarso minutaggio avuto in questa stagione, potrebbe salutare la squadra nerazzurra già a gennaio. Per l’attaccante, l’ipotesi più concreta, secondo quanto riferito da SportMediaset, sarebbe quella della risoluzione contrattuale. Il cileno, infatti, ha il contratto in scadenza nel 2023 e, questa mossa, permetterebbe all’Inter di risparmiare sul monte ingaggi, su cui l’ingaggio di Sanchez pesa per circa 10 milioni lordi. Anche Vidal dovrebbe salutare l’Inter. Difficile il suo addio a gennaio: più probabile un addio a giugno, quando scadrà il contratto che lo lega ai nerazzurri.