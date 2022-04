Sanchez-Inter, storia arrivata al capolinea: dal campo segnali evidenti

Sanchez è rimasto in panchina per tutta la partita sia contro la Juventus che contro il Verona nonostante la condizione fisica ottimale. Segnali di una separazione con l’Inter ormai annunciata

MATRIMONIO INTER-SANCHEZ AL FOTOFINISH − Il destino di Alexis Sanchez sembra essere ormai già scritto. L’attaccante cileno in estate lascerà l’Inter, nonostante il suo contratto vada in scadenza il prossimo 30 giugno 2023. La storia tra giocatore e club però sembra essere arrivata al capolinea. Probabilmente, l’Inter darà in estate una buonuscita al cileno per liberarsi anche di un ingaggio piuttosto corposo (7 milioni di euro netti). I segnali di una futura separazione arrivano direttamente dal campo.

SOLO PANCHINA − Da quando è ricominciato il campionato, Sanchez praticamente è scomparso dai radar dell’Inter. Centottanta minuti di panchina tra Juventus e Verona. Contro i bianconeri, Inzaghi ha preferito Joaquin Correa, il quale è stato riconfermato anche nella gara successiva contro gli scaligeri vincendo nettamente il ballottaggio. La poca considerazione nei confronti di Sanchez è apparsa evidente nel secondo tempo della sfida di San Siro con Ivan Perisic spostato nel ruolo di seconda punta dopo l’uscita dal campo del Tucu. L’ultima presenza di Sanchez con la maglia dell’Inter risale a Inter-Fiorentina del 19 marzo. Per lui 16 minuti più recupero senza grandi gemme. Interessante a tal proposito la scelta di Inzaghi per Spezia-Inter.