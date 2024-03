Sanchez-Inter, a fine stagione sarà addio? Gli ‘indizi’ portano ad una risposta

Sanchez ha deluso nel suo ritorno-bis all’Inter. A fine stagione ci sarà il nuovo addio? Gli ‘indizi’ portano tutti ad una risposta

INDIZI – Alexis Sanchez non ha brillato nella sua esperienza bis all’Inter. Il cileno, rientrato in estate dopo una stagione positiva al Marsiglia, pur con sprazzi positivi soprattutto negli ultimi mesi, non è riuscito ad incidere più di tanto. Il modestissimo bottino stagionale recita appena 3 gol e 3 assist in 28 presenze distribuite in tutte le competizioni. L’atteggiamento e la voglia, spesso, sono stati quelli giusti ma l’impressione è che il cileno non possa più competere ad alto livello in una squadra con obiettivi importanti come l’Inter. A fine stagione, è probabile, che arrivi un nuovo addio.

ADDIO? – L’indizio che fa pensare che all’Inter non ci sia più posto per Sanchez, oltre che il rendimento, sono i rumors di mercato che coinvolgono diversi potenziali obiettivi dell’Inter sul mercato. Fatto salvo l’arrivo di Taremi, che potrebbe prendere il posto di un altrettanto impalpabile Arnautovic, il cileno potrebbe essere sostituito da Gudmundsson potenziale obiettivo di mercato per un Inter che cerca di limare i punti deboli che non le hanno permesso di andare avanti con profitto sia in Coppa Italia che in Champions League. La parentesi di Sanchez, presumibilmente, si chiuderà con uno scudetto, il secondo della sua storia con l’Inter: ma anche in questo caso, la sua impronta sul trofeo sarà marginale e non decisiva.