Sanchez: «Infortunio? Mi alleno, vediamo. Voglio tornare in campo»

Alexis Sanchez non sarà a disposizione del Cile per le prossime partite di qualificazioni ai Mondiali. L’attaccante cileno dell’Inter, attualmente infortunato, ha parlato delle sue condizioni fisiche ai microfoni di ESPN.

RECUPERO IN CORSO – Sanchez salterà le prossime partite di qualificazioni ai Mondiali che vedranno il Cile opposto a Brasile, Ecuador e Colombia. L’attaccante dell’Inter è infortunato e non c’è chiarezza nemmeno sul suo possibile ritorno in campo con la maglia nerazzurra. Il giocatore ha parlato brevemente delle sue condizioni fisiche ai microfoni di ESPN Cile: «Il mio recupero va un po’ meglio. Mi alleno con l’Inter e vedremo come andrà. Sono molto contento per la partita vinta sabato e ho voglia di tornare in campo. La nazionale? Vediamo cosa si può fare, un saluto al Cile e un grande abbraccio a tutti i miei compagni».