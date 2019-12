Sanchez, compleanno al lavoro: cileno stringe i tempi! Le sue condizioni

Alexis Sanchez compie oggi 31 anni (vedi articolo), ma non c’è tempo per festeggiare. Il cileno – secondo quanto riportato da “Gazzetta.it” – lavora sodo per provare a stringere i tempi ed essere pronto per l’Inter subito dopo la sosta. Di seguito tutti i dettagli

QUASI PRONTO – Alexis Sanchez continua a lavorare per riprendersi l’Inter anche nel giorno del suo compleanno: “Alexis, infortunatosi durante la sosta per le nazionali di ottobre, ha compiuto oggi 31 anni. Auguri dall’Inter, mini-festeggiamenti, ma poi solito lavoro ad Appiano: il cileno sta meglio, ma non è ancora pronto. Vuole esserlo, però, sta stringendo i tempi e vuole presentarsi dopo la sosta pronto a giocare. Non solo pronto a reinserirsi lentamente nel gruppo, ma potenzialmente a tornare a recitare un ruolo da protagonista, quello appena abbozzato nella coppia di partite Sampdoria–Barcellona che sembravano aver restituito al calcio il talento cileno”.

