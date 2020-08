Sanchez, colpo Inter! Cileno in arrivo a zero: i dettagli – Sky

Sanchez, colpo Inter! Cileno in arrivo a zero:...

Sanchez sarà ancora un giocatore dell’Inter. Il cileno infatti rimarrà in nerazzurro dopo aver rescisso con il Manchester United. Ecco le ultime secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio

ACCORDO – “Sanchez risolverà il suo contratto con lo United e firmerà un triennale con l’Inter. Arriverà praticamente a zero, con un risparmio di 60 milioni lordi per il club inglese. L’Inter ha raggiunto un nuovo accordo con il giocatore, sulla base dei tre anni di contratti, e non riconoscerà alcune indennizzo per il trasferimento. Quest’ultimo si rivela dunque un particolare importante dell’operazione visto che si parlava di 15/20 milioni, invece non sarà così”.

