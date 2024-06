Sanchez in campo 90′ nel pari tra Perù e Cile: crea ma spreca!

Alexis Sanchez ha pareggio nella notte italiana per 0-0 col suo Cile contro il Perù. Partita piuttosto scialba tra le due squadra all’esordio in Copa America.

RETI INVIOLATE – Il Cile di Sanchez non va oltre il pareggio contro il Perù nella partita che si è giocata nella notte italiana ad Arlington. Il centravanti, ancora dell’Inter almeno fino al 30 giugno se non oltre, ha giocato come sempre novanta minuti. Rispetto al minutaggio che gli concede Simone Inzaghi, il CT Gavila si affida interamente a lui per smuovere le acque della sua nazionale. Sanchez si rende pericoloso dopo 16′ di partita, ma da pochi passi spara alto sopra la traversa. Per il resto tanta fatica e tanto equilibrio tra le due squadre, che praticamente si annullano a vicenda. D’altro lato, attacco affidato a Gianluca Lapadula del Cagliari. Al 79′, Sanchez entra anche nel tabellino dei cattivi da parte dell’arbitro, il brasiliano Sampaio, per condotta antisportiva nei confronti di un avversario peruviano. Alla fine dei giochi, il match finisce a reti inviolate. Cile e Perù si accontentano di un punto ciascuno, nel gruppo A comandato dall’Argentina di Lautaro Martinez, che all’esordio ha battuto il Canada dell’altro interista Tajon Buchanan.

Perù-Cile 0-0

CLASSIFICA GRUPPO A: Argentina 3, Cile 1, Perù 1, Canada 0