Sanchez a Barcellona, ma non per mercato: preoccupazione Inter sul fisico

Sanchez è a Barcellona. L’attaccante dell’Inter, però, non è tornato in Spagna per motivi di mercato bensì per curarsi: punta a recuperare dall’infortunio, che preoccupa anche il club. Lo riporta La Tercera.

ENNESIMO INFORTUNIO – Alexis Sanchez è a Barcellona, con l’Inter preoccupata per le sue condizioni fisiche. Da qualche giorno l’attaccante è volato in Spagna, per valutare la lesione al polpaccio destro che lo sta tenendo fuori dal campo da oltre due mesi. La Tercera fa sapere che il cileno si sta facendo curare dal dottor Ramon Cugat, con l’obiettivo di recuperare in tempo per rispondere alla chiamata della nazionale a settembre. Salterà, quindi, le prime due giornate dell’Inter contro Genoa e Verona. Due mesi fa, prima della Copa América, si era dovuto fermare e aveva saltato tutta la fase a gironi, tornando nei quarti di finale col Brasile ma solo per giocare un tempo e arrendersi. Si segnala come Sanchez stia pensando di tornare in Italia fra qualche giorno.

Fonte: La Tercera – Cristian Barrera