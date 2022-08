Sanchez si avvicina l’addio all’Inter: giocatore e agente in sede!

Sanchez è vicinissimo a salutare l’Inter. Il giocatore cileno rescinderà il suo contratto con la Beneamata. Tutto pronto, attaccante e agente arrivati poco fa in sede

IN SEDE − Alexis Sanchez via dall’Inter, ci siamo! Il cileno insieme al suo agente Fernando Felicevich è appena arrivato in sede nerazzurra per porre fine al rapporto con il club. Pronta una cospicua buonuscita per Sanchez che saluterà l’Inter dopo tre anni di esperienza. Dall’Inter, si trasferirà al Marsiglia. L’accordo con la società del patron Longoria è già stato raggiunto.