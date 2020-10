Sanchez, altro infortunio col Cile: derby Inter-Milan a rischio?

Alexis Sanchez Uruguay-Cile

Alexis Sanchez out nel derby di Milano? Questa la notizia che arriva dal Cile dove si sottolinea come l’attaccante dell’Inter si sia infortunato nell’ultimo match disputato contro la Colombia

ALLARME – Secondo quanto riportato da ADN Deportes la presenza di Alexis Sanchez in Inter-Milan di sabato pomeriggio è a forte rischio. L’attaccante nerazzurro avrebbe infatti subito un infortunio muscolare nell’ultimo match giocato contro la Colombia (sfida disputata interamente dove non ha mostrato problemi fisici, ndr) e nelle prossime ore è atteso il comunicato dell’Inter. Nell’articolo si sottolinea come oltre al derby per Sanchez sia a rischio anche la prossima pausa nazionali di novembre.