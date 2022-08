Sanchez, addio all’Inter: buonuscita cospicua come 2 predecessori − Sky

Sanchez si sta preparando ad uscire dall’Inter dopo tre anni. Il cileno prenderà una buonuscita notevole come due illustri suoi predecessori

DA OPPORTUNITÀ A PESO − Manuele Baiocchini di Sky Sport illustra il futuro di Sanchez: «Alexis Sanchez è ormai molto vicino alla risoluzione del contratto con l’Inter. Da opportunità, tre anni fa, è diventato oggi un peso economico per i nerazzurri soprattutto in un attacco in cui lo spazio è diventato sempre più esiguo tra Lautaro Martinez, Romelu Lukaku, Edin Dzeko, Joaquin Correa. Bisogna fare uscire qualcuno, sarà Sanchez. Il cileno prende all’Inter un ingaggio molto elevato di sette milioni l’anno e avrà una cospicua buonuscita come i predecessori Antonio Conte e Arturo Vidal. Si accorderà probabilmente col Marsiglia».