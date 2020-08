Sanchez, accordo Inter-Manchester United vicino! Le ultime – Sky

Alexis Sanchez e l’Inter vicini a continuare la propria avventura insieme. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio l’Inter è a un passo dal raggiungere l’accordo con il Manchester United

AFFARE IN CHIUSURA – “C’è grande ottimismo e sono continui i contatti con il Manchester United, da dove Sanchez è arrivato in estate con la formula del prestito, e ora si attende l’ok per il trasferimento a titolo definitivo del cileno. I due club stanno ormai limando tutti gli ultimi dettagli, così come l’Inter con l’agente del calciatore”.

