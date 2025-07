UFFICIALE – San Siro, il TAR respinge il ricorso sul vincolo: via libera alla vendita a Inter e Milan!

Il TAR della Lombardia ha respinto ufficialmente il ricorso presentato contro il vincolo sullo stadio di San Siro, aprendo così la strada alla cessione dell’impianto alle due società calcistiche milanesi, Inter e Milan. Di seguito la notizia riportata da Calcio e Finanza.

BUONA NOTIZIA PER I CLUB – La decisione arriva dopo settimane di attesa e si configura come un passaggio chiave nel complesso dossier legato al futuro dello storico stadio Giuseppe Meazza. Il ricorso puntava a dimostrare che il vincolo di tutela – stabilito dalla Soprintendenza sui livelli storici dell’impianto, in particolare il secondo anello – fosse già scattato, sostenendo che i 70 anni necessari per l’effettiva applicazione fossero già maturati. Secondo il TAR: “ad una cognizione sommaria, propria della presente fase, non emergono profili che possano indurre ad una ragionevole previsione favorevole ai ricorrenti dell’esito del ricorso”. Pertanto, il termine fissato per l’entrata in vigore del vincolo rimane il 10 novembre 2025, data in cui San Siro compirà ufficialmente 70 anni dalla realizzazione delle strutture interessate dal provvedimento. La sentenza conferma quindi la validità degli atti amministrativi finora approvati, tra cui il bando pubblico per l’acquisto dell’impianto e gli accordi tra il Comune di Milano e le università Politecnico e Bocconi per la valutazione del piano economico-patrimoniale dell’operazione.

TAR ha deciso! San Siro in vendita a Inter e Milan

VIA LIBERA – Con il pronunciamento del TAR, Inter e Milan possono ora procedere spediti verso la finalizzazione dell’acquisto del Meazza, con l’obiettivo di chiudere l’operazione entro la fine di luglio. La vendita rappresenta una svolta attesa da anni, che potrebbe ridefinire l’assetto gestionale dello stadio e aprire nuovi scenari, tra cui una possibile ristrutturazione condivisa o la valorizzazione dell’area per eventi sportivi e commerciali. Restano ora da monitorare gli sviluppi sul piano operativo, ma il quadro giuridico si è chiaramente delineato: San Siro, per ora, non è vincolato, e può essere acquistato e gestito da Inter e Milan in attesa del fatidico 10 novembre 2025.