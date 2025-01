San Siro, svolta vicina: atteso il piano economico di Inter e Milan!

Inter e Milan sembrano ancora intenzionate all’acquisto dello stadio di San Siro. A confermarlo è il Sindaco Giuseppe Sala, che parla anche delle tempistiche legate al prossimo importante passo.

RILANCIO – Da qualche mese si vocifera dell’interesse di Inter e Milan di acquistare lo stadio ‘Giuseppe Meazza’ e le aree limitrofe nelle zone di San Siro. L’idea dei due club, succedutasi a quella di un nuovo impianto in due aree diverse di Milano, è stata rilanciata quest’oggi e confermata da Giuseppe Sala. Il Sindaco del capoluogo lombardo ha aggiunto dettagli nuovo e importanti, che confermano la volontà di Inter e Milan di procedere con un’offerta economica per l’acquisto di San Siro.

San Siro, Sala fissa la scadenza per Inter e Milan

SCADENZA – Giuseppe Sala, a margine di un evento, ha commentato la notizia dichiarando: «Ci aspettiamo che entro fine febbraio Inter e Milan ci consegnino il nuovo piano economico finanziario, con le osservazioni che devono tenere conto di quanto emerso dal dibattito pubblico e dalla delibera del consiglio comunale». Il primo cittadino di Milano, come si evince nelle parole riportate da Calcio e Finanza, sembra aver fissato una vera e propria scadenza sull’offerta per San Siro.

TEMPISTICHE – Queste le tempistiche legate all’affare San Siro per Inter e Milan comunicate dal Sindaco Sala: «Da lì si dovranno trovare formule per avere un’offerta da parte di club, noi faremo quello che l’avvocatura ci dirà di fare. Siamo pienamente in linea con l’idea di riuscire a cedere area e stadio prima delle vacanze estive. Per essere precisi ci aspettiamo entro febbraio il piano».