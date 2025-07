San Siro, giorni decisivi per Inter e Milan! Fretta per la chiusura: una data – Sky

Il futuro di San Siro può decidersi nelle prossime giornate: Inter e Milan ne sono consapevoli, motivo per cui intendono evitare ulteriori attese.

LA DECISIONE – La giornalista Silvia Vallini si è pronunciata a Sky Sport sugli ultimi sviluppi legati al dossier San Siro per Inter e Milan: «Sono giorni decisivi per la questione stadio. I due club hanno proposto di costruire un nuovo impianto al fianco dello Stadio già esistente. Ieri è stata una giornata significativa: il TAR ha stabilito che gli elementi forniti non erano sufficienti per dimostrare l’esistenza di un vincolo per il secondo anello antecedente al 1955, risultando invece valida la valutazione della Sovrintendenza secondo cui i lavori erano stati ultimati nel 1955. Di conseguenza, il vincolo scatterà il 10 novembre di quest’anno, per cui si cerca di portare a termine l’accordo per poter procedere alla vendita di San Siro secondo le intenzioni dei Club e del Comune di Milano».

Vallini sui prossimi passi auspicati da Inter e Milan sul fronte San Siro

L’EVOLUZIONE – Vallini ha poi proseguito ponendo l’accento sulla possibile evoluzione della situazione. Di seguito il commento: «Il Comune è stato travolto dall’inchiesta della Procura che ha chiesto misure cautelari per 6 persone, tra le quali l’Assessore all’Urbanistica. Vi è dunque grande subbuglio in Comune, tutta questa vicenda potrebbe rappresentare un ostacolo per la conclusione dell’accordo. Soprattutto perché i tempi stringono, ci si muove sul filo dei giorni. Si intende chiudere il tutto entro il 31 luglio per ultimare tutto l’iter prima che scatti il vincolo sul secondo anello. Inter e Milan chiedono garanzie sui permessi per la costruzione. Se questi ultimi dovessero arrivare troppo tardi, tutto cambierebbe (in peggio, ndr.) per le squadre».