San Siro, il futuro è legato a una data particolare! Il rischio vincolo

Sia Inter che Milan, nei prossimi giorni, sapranno se riusciranno o meno a sbloccare la matassa legata a San Siro. Oggi Calcio e Finanza ne fa un punto importante, citando anche il Fatto Quotidiano.

FUTURO – Il futuro dello stadio di San Siro e l’ambizioso progetto di Milan e Inter per costruire una nuova “casa” si intrecciano oggi con un dettaglio fondamentale: la data esatta di costruzione del secondo anello dell’impianto. Un dettaglio che, per quanto possa sembrare tecnico o secondario, rischia di diventare decisivo nella battaglia politica, legale e urbanistica attorno al destino del Meazza.

San Siro, nodo del vincolo e la data controversa

VINCOLO – Secondo quanto riportato da Il Fatto Quotidiano, il sindaco di Milano Giuseppe Sala è determinato a concludere la vendita dello stadio e delle aree circostanti entro la fine di luglio, prima che possa scattare un possibile vincolo architettonico e culturale sul secondo anello. Il punto critico? Stabilire se la struttura possa essere considerata tutelabile a partire da novembre 2025, ovvero 70 anni dopo la sua costruzione. Per il Comune, la data di riferimento è il 10 novembre 1955, giorno del verbale ufficiale di collaudo del secondo anello. Secondo questa linea, il vincolo scatterebbe il 10 novembre 2025, ma se la vendita avvenisse prima, l’impianto – non più di proprietà pubblica – non sarebbe soggetto a tutela.

DECISIONE – Tuttavia, questa interpretazione viene contestata da comitati cittadini e da Luigi Corbani, che portano documenti e prove a supporto di una datazione ben più anticipata: il secondo anello sarebbe stato già in uso nel novembre 1954, con testimonianze fotografiche e articoli dell’epoca che immortalano tifosi seduti nella sopraelevazione durante partite ufficiali. Domani – martedì 15 luglio – sarà il TAR della Lombardia a discutere il dossier. Uno snodo decisivo per capire se davvero il secondo anello potrà essere sottoposto a vincolo nei prossimi mesi o se Milan e Inter potranno procedere con la demolizione e la costruzione del nuovo stadio.