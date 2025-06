Samuel sarà il vice Chivu, non Martusciello! Lo staff dell’Inter prende forma – SM

L’Inter è pronta ad aprire ufficialmente l’era Cristian Chivu, ma intanto prende sempre più forma lo staff che affiancherà l’ex difensore rumeno nella sua prima avventura sulla panchina dell’Inter. Secondo quanto riportato da Sportmediaset, il ruolo di vice allenatore non sarà affidato a Giovanni Martusciello, ma a Walter Samuel.

NUOVO VICE – Walter Samuel, già collaboratore tecnico della nazionale argentina e parte dello staff di Lionel Scaloni durante la conquista della Coppa del Mondo 2022 in Qatar e della Copa América nel 2024, ritrova così un ambiente che conosce benissimo. Insieme a Cristian Chivu ha condiviso un lungo e glorioso percorso da calciatore all’Inter, culminato con il Triplete del 2010 sotto la guida di José Mourinho. Due colonne della difesa nerazzurra di quegli anni, oggi pronte a guidare insieme dalla panchina il nuovo corso della Beneamata. La decisione di affidare il ruolo di vice a Samuel segna un altro passo verso la costruzione di uno staff coeso e in piena sintonia con la filosofia del club. L’annuncio ufficiale dell’ingaggio di Chivu da parte dell’Inter è atteso a breve, ma l’impressione è che il club stia costruendo attorno a lui una struttura solida, in cui ogni tassello ha un preciso significato simbolico e tecnico. L’Inter riparte da chi conosce bene la sua storia per scrivere il futuro.