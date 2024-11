Sampdoria-Inter Women 0-1 al 45′: Wullaert nell’angolo giusto

Sampdoria-Inter Women 0-1 all’intervallo, nel match valido per la decima giornata del campionato di Serie A Femminile. Le nerazzurre si sono portate avanti con la rete della Wullaert (clicca QUI per seguire Sampdoria-Inter Women Live).

VANTAGGIO! – Inizia il girone di ritorno della Serie A Femminile per l’Inter Women, che ha chiuso la prima parte di campionato al terzo posto con 18 punti all’attivo. L’inizio allo stadio “La Sciorba” di Genova è più che promettente per le ragazze di Gianpiero Piovani. Il quale subito dopo la vittoria con la Lazio nell’ultima uscita, aveva dichiarato che da qui in avanti l’Inter doveva trattare ogni partita come fosse una finale. Pronti-via e dopo 15′ le nerazzurre passano in vantaggio con la rete, la quarta in stagione, della belga Wullaert. Bravissima l’ex Bayern Monaco a dribblare in area e trovare l’angolino basso dove Tampieri non ci può arrivare. La Sampdoria prova a reagire al 22′ con Della Peruta, che si incunea nella difesa dell’Inter, ma è straordinaria Runarsdottir a chiudere la saracinesca mantenendo il risultato sullo 0-1 per le interiste. Nel finale, Lina Magull sfiora il raddoppio, ma bravissima Tampieri a respingere. Il primo tempo della partita finisce 1-0 a favore dell’Inter, che nella ripresa dovrà difendere il risultato, magari cercando subito il raddoppio.

Sampdoria-Inter Women 0-1

15′ Wullaert