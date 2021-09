Sampdoria-Inter, Lautaro Martinez o Correa dal 1′: la probabile – Sky

Sampdoria-Inter è in programma domenica alle 12:30. Per la sfida del “Marassi” Inzaghi potrebbe puntare su Lautaro Martinez o Correa in coppia con Dzeko dal 1′. Le ultime da Sky Sport

IN CAMPO – Sampdoria-Inter si avvicina. Per la sfida del “Marassi”, Inzaghi, secondo quanto riferito da Sky Sport, starebbe pensando di impiegare Lautaro Martinez o Joaquin Correa dal 1′, nonostante il loro tardivo ritorno dagli impegni con l’Argentina. I calciatori, che torneranno nella giornata di oggi, saranno domani a disposizione del tecnico che prenderà la decisione finale. Per la sfida sarà a disposizione Sensi che ha lavorato con il gruppo., così come Alexis Sanchez che verrà convocato.