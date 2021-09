Sampdoria-Inter, i 24 convocati di Inzaghi: presenti Sanchez e Gagliardini

Sampdoria-Inter, dopo la sosta per le nazionali, si torna in campo in vista della terza giornata di Serie A 2021-2022. Tra i ventiquattro convocati da Simone Inzaghi, da segnalare il ritorno di Roberto Gagliardini e di Alexis Sanchez, oltre l’assenza, ovviamente, di Alessandro Bastoni.

I CONVOCATI – Portieri: 1 Handanovic, 21 Cordaz, 97 Radu.

Difensori: 6 de Vrij, 11 Kolarov, 13 Ranocchia, 32 Dimarco, 33 D’Ambrosio, 36 Darmian, 37 Skriniar.

Centrocampisti: 2 Dumfries, 5 Gagliardini, 8 Vecino, 12 Sensi, 14 Perisic, 20 Calhanoglu, 22 Vidal, 23 Barella, 77 Brozovic.

Attaccanti: 7 Sanchez, 9 Dzeko, 10 Lautaro, 19 Correa, 48 Satriano.

Fonte: Inter.it