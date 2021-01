Sampdoria-Inter, Conte tenta il sorpasso e cambia qualcosa: la probabile

Antonio Conte Inter

Sampdoria-Inter, i nerazzurri allenati da Antonio Conte tornano subito in campo oggi alle 15 in vista della gara valevole per la sedicesima giornata di Serie A 2020-2021. Senza Lukaku (probabilmente in panchina), il tecnico italiano cambia leggermente le carte in tavola.

LA PROBABILE – Sampdoria-Inter, Antonio Conte oggi non schiererà Romelu Lukaku visto il problema fisico accusato contro il Crotone. Il centravanti belga sarà dunque preservato in vista dei prossimi due impegni contro Roma e Juventus. Il tecnico italiano cambia le carte in tavola con un mini-turnover in determinate zone del campo. La difesa non cambia: con il capitano Samir Handanovic tra i pali, in difesa i soliti Milan Skriniar, Stefan de Vrij e Alessandro Bastoni. A destra possibile riconferma di Achraf Hakimi titolare, così come Nicolò Barella e Marcelo Brozovic davanti la difesa mentre al posto di Arturo Vidal solo uno tra Roberto Gagliardini e Stefano Sensi, con il primo in vantaggio rispetto l’ex Sassuolo. A sinistra probabilmente riposerà Ashley Young, scalpita Matteo Darmian in panchina, adesso in vantaggio sull’inglese (vedi articolo). In attacco sicuro del posto Lautaro Martinez dopo la tripletta realizzata in casa contro il Crotone: con lui inizialmente in vantaggio Alexis Sanchez, ma nelle ultime ore Ivan Perisic avrebbe insidiano l’attaccante cileno.

Di seguito la probabile formazione dell’Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Gagliardini, Darmian; Lautaro Martinez, Sanchez.