Samardzic-Inter, no pericoli! Ma il padre tuona: «Agito di nascosto»

L’intrigo Samardzic-Inter non è ancora stato risolto, nonostante l’operazione non sia comunque in pericolo. Il padre-agente ha illustrato quello che è successo

L’ACCADUTO − Clamoroso allarme nell’affare Lazar Samardzic-Inter, poi fortunatamente rientrato. C’è ottimismo tra le parti e presto arriverà la tanto osannata fumata bianca. Ma il padre-agente del ragazzo ha spiegato a Mozzart Sport, quello che è successo nelle ultime ore. Come riferisce Samardzic senior, agenti non ufficiali, senza alcuna autorizzazione da parte dell’agenzia sportiva LIOS, di cui fanno parte lo stesso padre, un avvocato e un altro socio, hanno concordato le loro condizioni con l’Inter agendo praticamente alle spalle dell’agenzia. Una volta svelato il tutto, lo stesso padre ha contattato il club per rintavolare le nuove condizioni di ingaggio. Da qui il malinteso. Il pericolo adesso è rientrato e filtra notevole ottimismo sulla chiusura del cerchio.