Samardzic dentro, Fabbian fuori: situazione ideale! L’Inter pensa in grande

Samardzic è il giocatore individuato dalla dirigenza dell’Inter per rinforzare il centrocampo e di fatto sostituire Roberto Gagliardini nelle rotazioni di Simone Inzaghi. All’Udinese andrà Giovanni Fabbian, giovane gioiellino prodotto delle giovanili nerazzurre con un’esperienza non poco importante in Serie B con la maglia della Reggina, ma non a titolo definitivo: la situazione ideale per l’Inter di oggi e del futuro.

CENTROCAMPO DI QUALITÁ – Accelerata importante dell’Inter negli ultimi giorni per Lazar Samardzic, talentuoso centrocampista dell’Udinese protagonista di un’ottima stagione in bianconero. Il serbo completerà il reparto nerazzurro portando ulteriore tecnica e qualità. Primo centrocampista di piede mancino a disposizione di mister Simone Inzaghi. Ottima tecnica, ma anche buonissima fisicità: 184 centimetri di altezza e grande muscolatura. Grande investimento per il futuro, considerata la sua giovane età (21 anni), già protagonista in Serie A. All’Inter prenderà di fatto il posto di Roberto Gagliardini, non solo per fisicità, ma un “plus” soprattutto a livello qualitativo. Un “vecchio” trequartista naturalizzato mezzala, con grande capacità di possesso palla e di inserimento, una qualità che in nerazzurro certamente non manca con Hakan Calhanoglu, Henrikh Mkhitaryan, Nicolò Barella e l’ultimo arrivato, Davide Frattesi.

FABBIAN PERCORSO OPPOSTO, SITUAZIONE IDEALE

TESTA AL FUTURO – Per Samardzic, l’Inter pagherà circa 15 milioni di euro più l’inserimento del gioiello Giovanni Fabbian, protagonista assoluto dell’altalenante stagione della Reggina in Serie B, autore di ben otto gol e un assist alla sua prima esperienza tra i professionisti. Numeri da urlo per un giovane prodotto della Primavera, di cui l’Inter non vuole privarsi senza alcun motivo. Ecco perché sarà ceduto ai bianconeri, mantenendo però un controriscatto per il futuro. La situazione migliore per l’Inter, che migliorerà di fatto il reparto da subito con Samardzic, e in futuro avrà la possibilità di tornare sul giovane Fabbian non appena sarà cresciuto ulteriormente in Serie A e in una squadra che di talenti ne ha cresciuti parecchio. Praticamente un doppio vantaggio.