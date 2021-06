Samaden, non solo Inter: confermato il suo ruolo in FIGC e in Lega Serie A

Samaden non lascia. Anzi, raddoppia. Il Direttore del Settore Giovanile nerazzurro, oltre a continuare la sua eccellente attività all’Inter e in FIGC, rappresenterà la Lega Serie A per quanto riguarda l’attività giovanile e scolastica. Di seguito il comunicato del Club nerazzurro

DOPPIO RUOLO – “Roberto Samaden, Direttore del Settore Giovanile dell’Inter, in occasione dell’ultimo Consiglio Federale tenutosi a Casa Azzurri, è stato confermato dal Presidente della FIGC Gabriele Gravina Responsabile della Sezione per lo Sviluppo del Calcio Giovanile del Settore Tecnico. La sezione per lo Sviluppo del Calcio Giovanile e del Settore Tecnico si occupa principalmente di definire gli indirizzi educativi, formativi e tecnici riguardanti l’attività giovanile in ogni ambito federale e di formulare criteri sui programmi, sulle metodologie didattiche e di allenamento del calcio giovanile e scolastico. Tra i suoi componenti anche Maurizio Viscidi – Coordinatore delle nazionali giovanili maschili della FIGC – e Renzo Ulivieri – Presidente dell’Associazione Italiana Allenatori e direttore della Scuola Allenatori – oltre ad altre personalità di spicco del mondo sportivo. Una nomina che arriva in contemporanea con quelle relative ai componenti del Consiglio Direttivo del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica: Samaden farà parte del consiglio in rappresentanza della Lega Serie A“.

Fonte: Sito Ufficiale del Club [Inter.it]