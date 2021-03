Samaden: Â«Complimenti ai nostri ragazzi, lavoriamo nel modo giustoÂ»

Samaden: «Complimenti ai nostri ragazzi, lavoriamo nel modo giusto»

Roberto Samaden Inter

Roberto Samaden, direttore del Settore Giovanile nerazzurro, ha parlato ai canali ufficiali della società dopo lo 0-0 di oggi tra l’Inter Under 19 e i pari età dell’Atalanta, complimentandosi per la prestazione (vedi report).

COMPLIMENTI – Roberto Samaden si è innanzitutto complimentato per la prestazione di oggi dell’Inter Under 19: «Stiamo disputando un campionato anomalo, ma dobbiamo ringraziare chi ci ha permesso di poter tornare in campo in sicurezza. Ai ragazzi bisogna sicuramente fare i complimenti, non era facile ripartire a questi ritmi. Quando chiamati in causa hanno risposto tutti presenti dimostrando il loro valore. Oggi avevamo tanti assenti, ma nonostante questo abbiamo fatto una partita solida e lo spirito è stato da 10 e lode. Ho voluto complimentarmi personalmente con la squadra per la prestazione di sostanza. Tutti, dal primo all’ultimo, hanno dato il loro massimo. Per questo motivo va dato merito al mister e allo staff di aver lavorato in maniera ottima».

LAVORO – Samaden ha poi ribadito la bontà del modo di lavorare nel Settore Giovanile, per il futuro dell’Inter: «Questa situazione ci ha insegnato tante cose, ai ragazzi bisogna fare i complimenti perché non era sicuramente facile in un momento come questo. Il nostro è un gruppo molto giovane, ma stiamo lavorando nel modo giusto. Oggi vediamo anche quanto fatto gli anni precedenti. Nel futuro dobbiamo pensare a partita dopo partita, con la serenità giusta e con la voglia di fare sempre il nostro meglio. Oltre ai risultati, il solo poter scendere in campo è una vittoria per il Settore Giovanile».