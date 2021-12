Salernitana-Inter, Ranocchia e Darmian recuperati. Dzeko dal 1′ – TS

Salernitana-Inter è in programma domani sera alle 20:45. Per la sfida dell’Arechi, secondo quanto riferito dal Tuttosport, Inzaghi recupera Ranocchia e Darmian. Dzeko torna titolare

LE SCELTE – Salernitana-Inter è in programma domani sera alle 20:45. In vista della sfida dell'”Arechi” Inzaghi può sorridere: Darmian, che ieri si è allenato in gruppo, è recuperato per il match e siederà in panchina. Così come Ranocchia, arruolabile per la sfida di domani. Secondo il Tuttosport, in attacco dovrebbe trovare spazio dal 1′ Dzeko, a riposo contro il Cagliari. Lautaro Martinez, vista la diffida, potrebbe riposare e far posto a Sanchez, particolarmente ispirato in questo periodo. Dovrebbe trovare spazio anche Dimarco: uno tra Bastoni e Perisic dovrebbe fargli posto.

Fonte: Tuttosport