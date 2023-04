Salernitana-Inter, le probabili scelte di Inzaghi. De Vrij dal 1′ – Sky

L’Inter non si ferma in questo periodo, proprio domani i nerazzurri torneranno in campo per la partita con la Salernitana. Andrea Paventi ha parlato su Sky Sport del probabile undici che verrà scelto da Simone Inzaghi.

SCELTE – Salernitana e Inter si scontreranno proprio domani in campionato. I nerazzurri non si fermano più in questo periodo, Simone Inzaghi farà scelte diverse rispetto alla sfida di Torino. Tornerà sicuramente André Onana dal primo minuto in porta, in difesa si rivedrà Stefan de Vrij molto vicino al rinnovo per due anni. Secondo Andrea Paventi da Sky Sport giocheranno anche Denzel Dumfries e Romelu Lukaku. A centrocampo Marcelo Brozovic, Nicolò Barella e Henrikh Mkhitaryan sono sicuri del posto, a sinistra c’è il ballottaggio che verrà sciolto domani mattina. L’altro accanto a Lukaku è un dubbio, Joaquin Correa che non ha fatto bene o Lautaro Martinez e Edin Dzeko che non hanno segnato spesso? Inter (3-5-2): Onana; Darmian, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Mkhitaryan, Dimarco; Lukaku, Lautaro Martinez.