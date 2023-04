Salernitana-Inter, Lukaku unica certezza in attacco! Tre ballottaggi – CdS

Salernitana-Inter è in programma alle 17. Secondo l’edizione odierna del Corriere dello Sport in attacco l’unico sicuro del posto è Lukaku. Per Inzaghi tre ballottaggi

LE SCELTE – Salernitana-Inter è in programma questa sera alle 17. Secondo l’edizione odierna del Corriere dello Sport in attacco Inzaghi punterà su Romelu Lukaku dal 1′: non ancora scelto il partner offensivo del belga, con Lautaro Martinez e Correa che si giocano il posto. Quello fra i due argentini non è l’unico ballottaggio: dubbi in difesa, dove a sinistra dovrebbe giocare uno fra Bastoni ed Acerbi. Sempre sulla corsia di sinistra si contendono una maglia da titolare Gosens e Dimarco. Di seguito la probabile formazione dell’Inter per la sfida dell’Arechi

INTER (3-5-2): Onana; Darmian, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Mkhitaryan, Dimarco; Lukaku, Lautaro Martinez.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno