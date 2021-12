Salernitana Inter, Dzeko c’è. Assente Darmian: la probabile formazione

Salernitana-Inter, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, tra i convocati assente ancora Matteo Darmian. Dzeko torna titolare, riposa Lautaro Martinez. Di seguito la probabile formazione dell’Inter.

LA PROBABILE – Salernitana-Inter, la squadra allenata da Simone Inzaghi in campo questa sera alle 20:45 per provare ad allungare in classifica e mettere pressione dietro. Difesa confermata con un solo dubbio: Federico Dimarco prenderà il posto di uno tra Ivan Perisic sulla fascia sinistra o Alessandro Bastoni sul centro-sinistra. Per il resto Dumfries occuperà ancora la fascia destra, considerando che anche per questa partita Matteo Darmian non sarà a disposizione della squadra (non è partito). Barella, Brozovic e Calhanoglu a centrocampo. In attacco torna Edin Dzeko, mentre riposa Lautaro Martinez: conferma per Alexis Sanchez.

Di seguito la probabile formazione dell’Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco; Dzeko, Sanchez.

Fonte: Corriere dello Sport