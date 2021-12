Salernitana bloccata dall’ASL per positività al Covid-19: le ultime in Serie A

Salernitana a rischio stop dopo il netto KO casalingo contro l’Inter. La squadra granata ancora non sa se potrà scendere in campo in casa dell’Udinese, dov’è previsto il prossimo impegno in Serie A. Il problema Covid-19 torna prepotente anche nell’Italia del calcio

TRASFERTA A RISCHIO – Il Covid-19 non ferma la Serie A ma rischia di alternarne il calendario. La Salernitana di Stefano Colantuono non partirà oggi in direzione Udine, dove domani è prevista l’ultima giornata del girone di andata. Alla base di questa decisione, presa dalla ASL competente, alcune positività riscontrate nel gruppo squadra granata. La partita Udinese-Salernitana non è ancora annullata, in attesa degli ultimi tamponi molecolari sul resto della squadra. Possibile, quindi, che la Salernitana si metta in viaggio direttamente domani alla volta di Udine. In alternativa, la partita verrà rinviata a data da destinarsi. A riportarlo è Sky Sport, che cita la ANSA nel corso di “Sky 24 Today”. Da ricordare che l’Inter è tornata da Salerno nell’ultimo weekend, dopo il netto 0-5 in casa della Salernitana. Si attendono novità a breve.