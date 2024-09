Salcedo, addio last minute: l’Inter sta per chiudere la cessione – Sky

Eddie Salcedo, esubero dell’Inter, sta per lasciare il club nerazzurro. I campioni d’Italia hanno ormai trovato un accordo per l’addio.

ADDIO – Proprio nell’ultimo giorno di calciomercato greco, l’Inter sta definendo la cessione di Salcedo. L’attaccante italo-colombiano, che negli ultimi anni ha girato tanto in prestito tra Serie B spagnola e cadetteria italiana, è ad un passo dal trasferimento all’OFI Creta. A confermarlo Gianluca Di Marzio di Sky Sport. Il giocatore non rientra ovviamente nei piani tecnici di Simone Inzaghi, che lo ha utilizzato solamente durante il precampionato per fuorviare all’assenza dei vari Lautaro Martinez, Thuram e Arnautovic. Proprio oggi chiude il calciomercato ellenico. Insieme a Correa, ha giocato qualche partita ma senza mai lasciare il segno. Ora una nuova avventura.

Salcedo lascia l’Inter: raggiunta già Creta!

DETTAGLI – Salcedo si trova già a Creta per iniziare la nuova avventura. Siamo ormai ai dettagli finali. Da capire solamente le modalità di addio: o a titolo definitivo oppure nuovamente in prestito. Peraltro il suo contratto va in scadenza il prossimo 30 giugno 2025. Nell’ultima stagione, ha giocato prima all’Eldense e poi sei mesi al Lecco. Qui ha ottenuto, suo malgrado, la retrocessione in Serie C. L’Inter, comunque, definisce un’ultima sistemazione. Per Correa, nulla di concreto.