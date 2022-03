Sala sul nuovo stadio Inter e Milan: «Ecco le firme, forse qualcuno mente»

Beppe Sala, sindaco di Milano, ha condiviso un nuovo post sul nuovo stadio San Siro per Inter e Milan parlando di quanto accaduto una settimana fa.

POST – Beppe Sala, sindaco di Milano, ha pubblicato alcuni minuti fa un nuovo post su Instagram condividendo anche “un atto ufficiale” firmato da Milan e Inter, in cui i due club hanno comunicato di star “predisponendo il dossier di progetto che il coordinatore del dibattito pubblico utilizzerà per predisporre il progetto necessario per l’avvio e lo svolgimento del dibattito medesimo“.

SAN SIRO – Quindi Sala ha scritto nel post. “San Siro, riassumendo. Come vedete dall’immagine, le squadre una settimana fa mi hanno confermato che stanno predisponendo il dossier per il dibattito pubblico. Una settimana fa, non sei mesi fa. E dalla ricezione di questa lettera non succede più nulla“.

IPOTESI – Sala non esclude che “le squadre a me dicono una cosa (anzi la scrivono) e ad altri danno una versione diversa“. Tuttavia – aggiunge -. “Avendo tra le mani un atto ufficiale voglio pensare di più alla prima ipotesi“, vale a dire che si tratti di un quotidiano “alla ricerca del titolo“)”.

ATTO UFFICIALE – Ma Sala – come ha sottolineato lui stesso – ha “tra le mani un atto ufficiale” e comunque ha concluso. “In ogni caso vorrei però dire a tutti che in questo difficile momento storico l’Amministrazione Comunale ha anche molto altro a cui pensare“.

Fonte: Instagram Beppe Sala