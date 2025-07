Sala: «San Siro? Da settembre si riparte! Ho le mani pulite»

Nel corso della maxi indagine della procura di Milano sull’urbanistica, il sindaco Giuseppe Sala oggi ha parlato anche del dossier San Siro, un tema particolarmente caldo per Inter e Milan.

PULITO – Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, intervenuto nel corso la seduta del Consiglio comunale sull’inchiesta urbanistica in cui è indagato, ha parlato anche del prossimo impegno del comune su San Siro. Queste le parole del primo cittadino milanese finito nell’occhio del ciclone: «Ho le mani pulite. Quello che ho fatto nell’arco dei due mandati, di cui ho avuto onere e onore, si è esclusivamente basato sull’interesse di chi vive a Milano, dei suoi cittadini e delle sue cittadine. Non c’è stata mai una singola azione che possa essere attribuita per un mio vantaggio. Ho ancora la maggioranza che mi sostiene, io ci sono e sono motivato a proseguire nell’incarico».

San Siro, da settembre si riparte

STADIO – Giuseppe Sala poi, si è soffermato anche sui prossimi impegni del comune riguardo al dossier dedicato a San Siro: «Da settembre in poi dobbiamo riavviare il percorso del comune sullo stadio, così da rispettare i tempi che il progetto ci richiede».