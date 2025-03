Sala rivela: «Oggi offerta di Inter e Milan per acquistare San Siro!»

La questione stadio San Siro può entrare nel vivo. Il sindaco di Milano Sala ha rivelato che oggi Inter e Milan presenteranno l’offerta di acquisto.

OFFERTA IN ARRIVO – Direttamente dagli studi di RTL 102.5, il sindaco di Milano Beppe Sala ha rivelato che oggi Inter e Milan presenteranno ufficialmente la loro offerta per l’acquisizione dello Stadio San Siro. Queste le parole del primo cittadino in radio: «Prima delle scorse vacanze abbiamo provato a convincere le squadre a ristrutturare San Siro, questa è verità storica. Ci hanno lavorato e hanno capito che non si poteva perché troppo costoso. Hanno iniziato ad elaborare altri piani ed esattamente in novembre ci hanno detto: “Bene noi siamo interessati all’acquisto di San Siro e delle aree“. Da lì sono portati dei tavoli tecnici, perché non comprano un prodotto da scaffale perché ci sono da esaminare una serie di cose: vincoli acustici, distanza dalle case, il verde. Quindi dei tavoli tecnici, che oggi devono portare alla consegna di un’offerta, che da un lato è economico-finanziaria e dall’altro spiega cosa bisogna fare». La questione stadio è di rilevanza fondamentale per entrambi i club. E nel caso dell’Inter, come riferito anche da Beppe Marotta nell’ultima conferenza stampa degli azionisti, l’obiettivo prioritario della proprietà americana Oaktree.