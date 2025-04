Sala poco elegante: «Marotta scettico sullo stadio? Pensi allo scudetto. Parlo con Oaktree»

Sala ha deciso di alzare i toni e rispondere in maniera poco elegante a Giuseppe Marotta, amministratore delegato dell’Inter, che nei giorni scorsi aveva espresso il proprio scetticismo sui tempi di realizzazione del nuovo stadio.

FUORI LUOGO – A margine di un evento organizzato a Linate, il sindaco di Milano ha liquidato le parole di il presidente dell’Inter Giuseppe Marotta con una frase che suona più come una frecciata che come una dichiarazione istituzionale: «Quello che deve fare è portare a casa lo scudetto. Di questa questione ne parlo con Oaktree». Sala ha dunque preferito “liquidare” le perplessità di un dirigente di livello mondiale con una battuta sminuente. La costruzione di un nuovo impianto è un nodo cruciale per il futuro dell’Inter e del Milan, eppure, invece di rispondere con concretezza, il sindaco ha scelto di usare toni che potrebbero apparire sprezzanti. Un’affermazione che fa riflettere: il club nerazzurro, principale interessato, dovrebbe forse stare in silenzio senza esprimere il proprio punto di vista? Fermo restando che in realtà Marotta si era detto ottimista nelle ultime dichiarazioni.

Le responsabilità di un progetto che non prende (ancora) vita

CHIAREZZA – La verità è che è stato perso il controllo della situazione? Ci auguriamo non sia così. Da anni si parla di un nuovo stadio, ma tra vincoli burocratici, resistenze politiche e continui rinvii, il progetto non ha mai preso una direzione concreta. È evidente che le istituzioni milanesi, anziché agevolare un investimento cruciale per la città, abbiano fatto di tutto per “complicarlo”. E ora, anziché rispondere nel merito, Sala si rifugia in una battuta fuori luogo, come se il problema fosse il pensiero di Marotta e non la totale incertezza sui tempi e sui modi di realizzazione del nuovo impianto. Marotta pensi allo scudetto dell’Inter e agli obiettivi stagionali del club nerazzurro, ma Sala dovrebbe garantire soluzioni e non lanciare provocazioni sterili.