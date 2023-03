Sala: «Inter fuori Milano? No conferme! Nessuno vuole restare a San Siro»

Beppe Sala, sindaco di Milano, nell’ultima puntata del suo podcast su Spotify “Buongiorno Milano” ha parlato della questione San Siro e del nuovo stadio di Milan ed Inter

EXCURSUS – Sala ripercorre le tappe della vicenda stadio di Milano: «Vorrei dire la mia sulla questione stadio. Non pretendo che tutti condividano la mia versione, ma vi propongo alcuni elementi di questa intricata vicenda. Una storia che inizia con il cambio di proprietà di Inter e Milan. Le proprietà precedenti erano state longeve: 20 anni Berlusconi e 16 Moratti e più disponibili a sobbarcarsi i gravosi oneri connessi alle gestioni di club del genere. Le nuove proprietà si sono dimostrate più attente al bilancio e nella loro testa la questione stadio significa due cose fondamentali: la possibilità di aumentare ricavi, e la consapevolezza della maggiore facilità di cedere un club se ha uno stadio di proprietà o comunque un progetto per realizzarne uno nuovo. Quando i club sono venuti da me per cominciare a parlare di stadio io ho subito proposto una ristrutturazione di San Siro, essendo disponibile a cedere loro la proprietà. Le squadre mi hanno detto in maniera netta che non era un’opzione che potevano prendere in considerazione. Poi il percorso ha preso molto tempo: da un lato per la procedura amministrativa, dall’altro perché all’inizio le squadre avevano chiesto diritti volumetrici non compatibili con le regole del Comune».

CONTRO – Sala svela alcuni retroscena: «Ad essere onesti una parte del consiglio comunale, anche dalla mia parte politica, il nuovo stadio non l’ha mai voluto, soprattutto se la cosa dovesse comportare il sacrificio del vecchio stadio. Una volta la questione era il non abbattere San Siro, poi la richiesta delle squadre di cambiare il progetto, e così via. Ad oggi le squadre non ci hanno comunicato la rinuncia al progetto, ovvero sia un nuovo stadio in Zona San Siro. La procedura è ancora in atto, le squadre devono risponderci formalmente. Il Milan però ha fatto un passo preciso: seppur in maniera informale ci ha informato che sta valutando una nuova opzione in zona La Maura. Questo significa due cose: andare a costruire su un altro terreno, privato e non pubblico, e sganciarsi dall’Inter. La proprietà mi ha comunicato che ha bisogno di 3 settimane per studiare un Master Plan che definisca l’intervento e che, ad oggi, riguarderebbe solo lo stadio e Casa Milan. E l’Inter? Si fa filtrare un ipotesi di localizzazione fuori Milano, ma io non ho avuto nessuna conferma. Nessuno li manda via da San Siro, ma non posso certo sostituirmi a loro nelle loro decisioni che riguardano il loro futuro».

CERTEZZA – Sala conclude il discorso su San Siro: «Credo infine che questa lunga e ancora non definita storia ha una sola certezza: le due squadre non vogliono più stare a San Siro. E nessuno può costringerle a ristrutturarlo. Per me è doveroso impegnarmi fino in fondo affinché si trovi soluzione alternativa nel Comune di Milano. Poi se questo non accadrà io voglio stare tranquillo perché ho fatto tutto perché ciò avvenisse. Sono finiti i tempi i tempi gloriosi dei Berlusconi e dei Moratti. Inter e Milan hanno bilanci in perdita, non sono enti filantropici. Dobbiamo trovare una soluzioni i loro interessi e quelli della città».