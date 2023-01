Sacchi, episodio che ha danneggiato l’Inter! Sospensione ora scontata – CdS

Il grave errore dell’arbitro Sacchi in Monza-Inter ha inevitabilmente danneggiato i nerazzurri. Secondo l’edizione odierna del Corriere dello Sport, ora verrà sospeso per un periodo di tempo.

GRAVE ERRORE – Il gol di Francesco Acerbi in Monza-Inter era regolarissimo, ma l’arbitro Juan Luca Sacchi aveva già fischiato sanzionando il presunto intervento di Roberto Gagliardini su Pablo Marì (ostacolato in realtà da Armando Izzo) rischiando una punizione. Per questo errore, i nerazzurri hanno perso due punti importantissimi per la classifica. Errore imperdonabile avendo la tecnologia a supporto. La situazione è finita sotto la lente d’ingrandimento dei vertici arbitrali nell’immediato. La coda polemica non si è limitata alla semplice reprimenda e alle proteste nerazzurre, ma avrà quindi un seguito. Adesso la sospensione di Sacchi è scontata, almeno fino a fine gennaio.

NO ALIBI – La rabbia dell’Inter dopo il grave errore non si è placata. Fino a ieri trapelava una forte irritazione per l’accaduto. Un episodio che ha danneggiato l’Inter ma che, secondo il club, non deve costituire un totale alibi rispetto al pari di Monza. Sacchi è rimandato al girone di ritorno, a questo punto.

Fonte: Corriere dello Sport – Adriano Ancona