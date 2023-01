Sacchi, decisione assurda! Nessuna sospensione dopo Monza-Inter

Dopo il gravissimo errore che ha di fatto falsato il risultato di Monza-Inter, non concedendo un gol regolarissimo ai nerazzurri, l’arbitro Juan Luca Sacchi non sarà sospeso. A riportarlo Franco Vanni, giornalista di Repubblica.

NESSUNA SOSPENSIONE – Una decisione che, francamente, si fatica a comprendere. Dopo il gravissimo errore di Monza-Inter, ci si aspettava un lungo stop per l’arbitro Juan Luca Sacchi. Una sospensione che, però, non arriverà. Come conferma attraverso il suo profilo Twitter ufficiale il giornalista di Repubblica Franco Vanni. Sacchi, infatti, resterà a riposo soltanto in occasione della prossima giornata, per poi tornare regolarmente in campo.