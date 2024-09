Sacchi arbitro di Udinese-Inter: curioso caso sulle gare già dirette!

Sacchi sarà l’arbitro di Udinese-Inter, partita della sesta giornata di Serie A 2024-2025 in programma oggi alle 15:00. Questa la scheda del direttore di gara della sezione di Macerata, ufficializzato nella designazione arbitrale per il match del Bluenergy Stadium.

BILANCIO – Juan Luca Sacchi dirigerà l’Inter per la settima volta in carriera, la quinta considerando solamente la Serie A. Il bilancio è assolutamente positivo: negli incontri finora disputati dalla Beneamata sotto la direzione del fischietto di Macerata, le vittorie sono state quattro e i pareggi due. Nessuna sconfitta. Il primo match arbitrato da Sacchi per l’Inter è stato quello di Coppa Italia: 12 dicembre 2017. In quel caso, i nerazzurri sconfissero ai calci di rigore il Pordenone a San Siro. Poi dovranno passare quattro anni per rivedere Sacchi arbitrare l’Inter: proprio una partita con l’Udinese del 31 ottobre a San Siro, vinta 2-0. Successivamente, ancora Coppa Italia: 19 gennaio 2022, Inter-Empoli 3-2 dopo i tempi supplementari contro l’Empoli. Sacchi ha arbitrato due volte l’Inter nella stagione 2022-23: Inter-Salernitana 2-0 del 16 ottobre 2022 a San Siro e Monza-Inter 2-2 del 7 gennaio 2023. L’ultimo precedente risale, infine, alla scorsa stagione: Inter-Lazio 1-1 del 19 maggio 2024.

Sacchi arbitro di Udinese-Inter: le partite dirette finora

RENDIMENTO – Sacchi è un arbitro costantemente impiegato. Durante questo inizio di stagione ha già diretto tre partite: Parma-Milan 2-1, Atalanta-Fiorentina 3-2 di Serie A e l’incontro tra Reggiana e Brescia di Serie B finito 2-0 per i padroni di casa. Il dato curioso è che in tutte e tre le partite dirette da Sacchi ha sempre vinto la squadra che giocava in casa. L’Inter è chiamata a schiacciare questo piccolo tabù. In questo avvio di stagione, non ha ancora estratto nessun cartellino rosso. Tredici, invece, le ammonizioni.