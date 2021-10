Sabatini: «Milinkovic Savic-Inter, tentammo di prenderlo. Coraggio Lazio»

Walter Sabatini, ex direttore sportivo dell’Inter, ha rivelato il suo tentativo di prendere Sergej Milinkovic-Savic dalla Lazio.

INZAGHI – Queste le parole alla pagina Facebook Back to the Football da parte di Walter Sabatini, ex direttore sportivo dell’Inter, su Simone Inzaghi, attuale allenatore della squadra nerazzurra. «Simone ha fatto un ciclo meraviglioso alla Lazio. Però la Lazio è stata un prodigio negli ultimi anni. Francamente è stata un prodigio nel calcio italiano. Intanto ha sempre fatto un calcio spettacolare facendo pure dei risultati e facendo anche bene nei mercati, con le diverse finestre di mercato. Quindi alla Lazio va fatto veramente un applauso a tutta la struttura della Lazio».

MILINKOVIC-SAVIC – Sabatini su Sergej Milinkovic-Savic, centrocampista della squadra biancoceleste. «La Lazio poteva venderlo 4-5 anni fa per 50-60 milioni e non lo ha fatto. E mi sembra una scelta forte. C’è stato un momento in cui abbiamo tentato di prendere Milinkovic-Savic all’Inter. C’era stata una richiesta non fatta direttamente da Tare e da Lotito, ma attraverso la mediazione del procuratore del giocatore. E si parlava di quella cifra. Ma poi quella cifra la Lazio non l’avrebbe presa. Quindi sono stati anche bravi. Rifiutare 50-60 milioni per un giocatore, ci vuole un discreto coraggio».

Fonte: Pagina Facebook Back to the Football