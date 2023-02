Rukh Lviv-Inter Youth League 1-1, la squadra di Chivu esce ai rigori (4-3)

L’Inter Primavera è sotto per 1-0 dopo i primi 45 minuti contro il Rukh Lviv (vedi report). La squadra di Chivu è costretta a rimontare la gara se vorrà rimanere in UEFA Youth League.

SECONDO TEMPO – L’Inter scende in campo molto più decisa rispetto al primo tempo. Nikola Iliev suona la carica con un corner ricordando i due assist contro il Napoli. I nerazzurri si svegliano e al 52′ arriva il gol del pari! Grande cambio di atteggiamento da parte della squadra di Chivu che fa 1-1 grazie alla rete di Pio Esposito. L’Inter deve sfruttare il momento e allora è il solito Valentin Carboni a mettere in difficoltà gli ucraini con un’altra bella conclusione parata però dal portiere avversario. L’argentino oggi è in gran forma e dai suoi piedi passano tutte le azioni nerazzurre. Impegna più volte Volodymyr Gereta, portiere del Rukh che però si fa trovare pronto. Chivu prova a cambiare togliendo Enoch Owusu e facendo entrare Dennis Curatolo al 74′, un minuto dopo è però Nazar Rusyak ad avere un’occasione. Il centrocampista classe 2004 manca però la porta. I cambi di Chivu non cambiano l’inerzia della gara, si rimane sul punteggio di 1-1. In questo caso non ci saranno i supplementari, si procederà direttamente con i calci di rigore. Dal dischetto sbagliano Nikola Iliev, Alessandro Fontanarosa e Aleksandar Stankovic. L’Inter termina qui la sua esperienza europea.

RIGORI 3-4

INTER: Curatolo, Esposito, Carboni

RUKH LVIV: Slyubik, Pidhurskyi, Sapuga, Roman