Rovella nuova idea dell’Inter: contropartita sul piatto e la Lazio ribatte

Nicolò Rovella si inserisce nel taccuino della dirigenza nerazzurra. L’Inter ha già avanzato alla Lazio una proposta, che comprende una contropartita. Ecco qual è stata la risposta biancoceleste.

NUOVO INTERESSE – Sul finire dell’impegnativa stagione nerazzurra, spunta un nuovo nome per il mercato estivo dell’Inter: quello di Nicolò Rovella. L’interesse del club nerazzurro per il centrocampista non sorprende particolarmente, considerando che la dirigenza è particolarmente orientata verso profili giovani e di nazionalità italiana. Il classe 2001 della Lazio, in prestito dalla Juventus, quindi, potrebbe proprio fare al caso di Piero Ausilio, che si sarebbe già mosso avanzando una proposta ai biancocelesti.

L’Inter avanza la sua proposta per Rovella: ecco la risposta della Lazio

LA PROPOSTA – Rovella, stando a quanto riporta il giornalista di Dazn Orazio Accomando, è uno tra i profili a cui l’Inter è maggiormente interessata per rinforzare il centrocampo. L’offerta del club nerazzurro alla Lazio prevede una contropartita, ovvero l’albanese Kristjan Asllani, con l’aggiunta di un considerevole indennizzo economico. Alla proposta nerazzurra il club laziale avrebbe già risposto con un secco no. Questo, però, non impedisce all’Inter di poterci riprovare nel prossimo futuro. Ci si potrebbe aspettare, quindi, un nuovo tentativo da parte della dirigenza nerazzurra per aggiudicarsi il giovane Rovella.