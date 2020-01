Romano: “Young-Inter avanti! Contratto accettato (2021), colloqui in corso”

Romano riporta importanti novità sul futuro di Ashley Young, obiettivo dell’Inter per rinforzare gli esterni. Va avanti la trattativa tra Manchester United e nerazzurri per portare immediatamente il calciatore a Milano. Di seguito gli ultimi aggiornamenti riportati su Twitter

TRATTATIVA A OLTRANZA – Nuovi spiragli e trattativa serrata per Young (vedi le ultime di giornata), le parole di Fabrizio Romano: “Ashley Young si avvicina sempre di più all’Inter. Sono in corso colloqui con il Manchester United per concludere immediatamente l’accordo. L’esterno ha concordato i termini personali del contratto con l’Inter fino al giugno 2021”. Sono ore decisive, quindi, per l’arrivo del calciatore a Milano: la trattativa entra nelle fasi cruciali.