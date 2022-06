Romano: «Skriniar, offerta PSG all’Inter in arrivo. Bremer? Già da gennaio»

Fabrizio Romano ha dato aggiornamenti legati al futuro di Skriniar per cui è atteso un rilancio settimana prossima da parte del PSG all’Inter. Su Bremer, accordi personali già da gennaio

OFFERTA IN ARRIVO − Aggiornamenti sulla situazione Skriniar, Fabrizio Romano su Twitter fa il punto: «Il Paris Saint-Germain spingerà di nuovo nelle trattative per Milan Skriniar la prossima settimana. Nuovi contatti attesi con l’Inter per discutere di nuovo dopo che l’offerta di apertura è stata rifiutata. Il PSG dovrebbe offrire circa €60 milioni. Mentre l’Inter ha un accordo con Bremer a condizioni personali da gennaio».