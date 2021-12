Romano: «Onana-Inter da giugno 2022. Decisione presa mesi fa»

Ha fatto un po’ discutere l’intervista rilasciata ieri da Andre Onana (vedi articolo). Il portiere dell’Ajax di fatto aveva rimescolato le carte sul suo futuro dicendo che il Barcellona era la sua priorità. Poco fa però, Fabrizio Romano, ha fatto il punto sulla sua situazione.

DECISIONE – «La decisione è stata presa mesi fa ed è molto chiara: il prossimo club di Onana sarà l’Inter, a partire da giugno 2022». L’esperto di mercato Fabrizio Romano, tramite il suo account twitter, ha fatto il punto sulla situazione di Onana.

André Onana situation. The decision has been made months ago and it’s still clear: he’s expected to pick Inter as next club, starting from June 2022 🤝🇨🇲 #transfers

Onana respects Barça but he’s planning to sign with Inter as soon as it’s regularly allowed. Here we go confirmed. pic.twitter.com/0AysYnhEuh

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 15, 2021